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В Ростовской области под завалом в шахте находятся два человека

75 шахтеров успели поднять на поверхность из шахты.
Виктория Бокий 2025-04-15 09:04:39
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Ростовской области в подземной горной выработке шахты «Садкинская» Белокалитвинского района произошел обвал породы. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы», - говорится в сообщении.

В момент обвала в шахте находились примерно 75 работников, которых успели поднять на поверхность.

Предварительно, в забое под завалом остались два человека.

Горные спасатели уже приступили к работам. На место происшествия выехали представители районной администрации.

#Ростовская область #Шахта #обвал шахты #завал #шахтеры
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