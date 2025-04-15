В Ростовской области под завалом в шахте находятся два человека

В Ростовской области в подземной горной выработке шахты «Садкинская» Белокалитвинского района произошел обвал породы. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы», - говорится в сообщении.
В момент обвала в шахте находились примерно 75 работников, которых успели поднять на поверхность.
Предварительно, в забое под завалом остались два человека.
Горные спасатели уже приступили к работам. На место происшествия выехали представители районной администрации.
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