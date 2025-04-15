Связи с шахтерами, оказавшимися под завалом в Ростовской области, нет

Связи с двумя работниками шахты «Садкинская» в Ростовской области, которые остаются под завалами после схода породы, нет, однако известно, что воздух к ним поступает, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Продолжается операция по спасению оказавшихся под завалом горняков. Задействовано два расчета военизированного горноспасательного отряда. Они проводят разбор обрушившейся породы», - написал чиновник в своем Telegram.

Специалисты рассматривают возможность осуществить дополнительную выработку в обход завала к месту нахождения шахтеров, добавил губернатор.

Напомним, обвал пород произошел сегодня утром на шахте в Белокалитвинском районе. На месте находились примерно 75 работников, их успели поднять на поверхность, под землей остались двое.