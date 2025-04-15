МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Связи с шахтерами, оказавшимися под завалом в Ростовской области, нет

Обвал породы произошел сегодня утром, 75 человек удалось оперативно поднять на поверхность, двое остаются под землей.
Лиза Губина 2025-04-15 14:50:33
© Фото: mchs_rostov, Telegram

Связи с двумя работниками шахты «Садкинская» в Ростовской области, которые остаются под завалами после схода породы, нет, однако известно, что воздух к ним поступает, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Продолжается операция по спасению оказавшихся под завалом горняков. Задействовано два расчета военизированного горноспасательного отряда. Они проводят разбор обрушившейся породы», - написал чиновник в своем Telegram.

Специалисты рассматривают возможность осуществить дополнительную выработку в обход завала к месту нахождения шахтеров, добавил губернатор.

Напомним, обвал пород произошел сегодня утром на шахте в Белокалитвинском районе. На месте находились примерно 75 работников, их успели поднять на поверхность, под землей остались двое.

#Ростовская область #Юрий Слюсарь #МЧС России #Шахта #обвал породы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 