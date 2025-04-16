Путин: России предстоит создать индустрию космических сервисов связи

Президент России Владимир Путин сообщил о планах сформировать в России индустрию космических сервисов связи к 2030 году. Об этом президент заявил в ходе совещания по развитию космической деятельности.

«Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных», - сказал Путин.

Президент также призвал к развитию российских конкурентоспособных решений в этой связи, а также обеспечить поддержку отечественных вузов, конструкторских бюро и НИИ.

В ходе совещания Владимир Владимирович также анонсировал новый нацпроект о развитии космической области, который определит краткосрочные и долгосрочные планы в этой области. Одним из важнейших направлений проекта президент назвал исследование дальнего космоса.

Соответствующие заявление президент сделал на площадке МГТУ имени Баумана, ранее он осмотрел новый корпус общежития учреждения и пообщался со студентами.