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Путин анонсировал новый нацпроект о развитии космической области

Речь идет о проекте о развитии сферы на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который четко сформулирует цели космической программы России.
Лиза Губина 2025-04-16 20:47:12
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин анонсировал утверждение в ближайшее время нового - системного и национального - проекта о развитии космической отрасли на период до 2030 года. Глава государства отметил, что эта сфера определит развитие государства на десятилетия вперед.

«Прежде всего нацпроект должен предельно четко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России», - сказал президент на совещании по вопросам развития космической деятельности.

Владимир Путин назвал исследование дальнего космоса важнейшим направлением этого проекта. По словам президента, Россия уже развернула в этой области значимые программы.

Российский лидер также вновь повторил, что наша страна открыта к реализации совместных с иностранными партнерами проектов.    

Совещание состоялось на площадке МГТУ имени Баумана, куда ранее президент прибыл с визитом. Владимир Владимирович посетил новый корпус общежития образовательного учреждения и пообщался со студентами.

#Россия #космос #Владимир Путин #нацпроект #развитие космической отрасли
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