Путин анонсировал новый нацпроект о развитии космической области

Президент России Владимир Путин анонсировал утверждение в ближайшее время нового - системного и национального - проекта о развитии космической отрасли на период до 2030 года. Глава государства отметил, что эта сфера определит развитие государства на десятилетия вперед.

«Прежде всего нацпроект должен предельно четко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России», - сказал президент на совещании по вопросам развития космической деятельности.

Владимир Путин назвал исследование дальнего космоса важнейшим направлением этого проекта. По словам президента, Россия уже развернула в этой области значимые программы.

Российский лидер также вновь повторил, что наша страна открыта к реализации совместных с иностранными партнерами проектов.

Совещание состоялось на площадке МГТУ имени Баумана, куда ранее президент прибыл с визитом. Владимир Владимирович посетил новый корпус общежития образовательного учреждения и пообщался со студентами.