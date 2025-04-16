Путин: сотрудничество РФ и США в космосе продолжается, несмотря ни на что

Президент России Владимир Путин заявил о важности международного сотрудничества в космосе, отметив, что связи РФ и США в этой сфере продолжаются, несмотря ни на что.

Владимир Путин также рассказал о том, что европейцы, несмотря на прекращение контактов с нашей страной, продолжают использовать в космосе российское оборудование.

«Несмотря на то что наши европейские партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах», - сказал президент в рамках встречи со студентами МГТУ имени Баумана.

По словам Путина, это показывает важность международных контактов в сфере космоса как для Москвы, так и для Европы.

Напомним, президент России сегодня посетил МГТУ имени Баумана и осмотрел новый комплекс общежитий учреждения, после чего побеседовал с учащимися.