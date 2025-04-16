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Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд в Москве

Чиновника подозревают в хищении миллиарда рублей бюджетных средств.
Лиза Губина 2025-04-16 18:41:15
© Фото: moscowcourts, Telegram © Видео: moscowcourts, Telegram

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова доставили в Мещанский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения, сообщили в пресс-службе столичных судов.

«В столичный суд поступил материал об избрании меры пресечения экс-губернатору Курской области», - говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сегодня днем стало известно о задержании чиновника. Отмечается, что следователи пришли к нему домой утром. 

Смирнов занимал должность губернатора региона с сентября 2024 года, однако уже в декабре того же года досрочно сложил свои полномочия на фоне критики местных жителей в адрес чиновников области. 

#Москва #Курская область #алексей смирнов #мера пресечения #экс-губернатор #мещанский суд
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