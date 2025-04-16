Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд в Москве

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова доставили в Мещанский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения, сообщили в пресс-службе столичных судов.

«В столичный суд поступил материал об избрании меры пресечения экс-губернатору Курской области», - говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сегодня днем стало известно о задержании чиновника. Отмечается, что следователи пришли к нему домой утром.

Смирнов занимал должность губернатора региона с сентября 2024 года, однако уже в декабре того же года досрочно сложил свои полномочия на фоне критики местных жителей в адрес чиновников области.