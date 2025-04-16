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«Русофобский шабаш»: Слуцкий об идее собрать еврочиновников в Киеве 9 мая

Депутат назвал идею Зеленского грязным популизмом.
Сергей Лебедев 2025-04-16 15:29:55
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости

Предложенное Владимиром Зеленским собрание европейских чиновников в Киеве 9 мая грозит перерасти в русофобский шабаш адептов возрождения нацизма. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Зеленский в клоунской манере издевается над памятью павших в борьбе с гитлеровским фашизмом. До этого он вообще отменил День Победы на Украине 9 мая, а теперь пытается "оттянуть" внимание на Киев», - добавил депутат.

Леонид Слуцкий назвал инициативу главы киевского режима грязным популизмом.

«Грязный популизм, который никак не может помещать проведению Парада Победы в Москве, где соберутся истинные наследники победителей "коричневой чумы"», - отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 Мая. Таким образом он хочет продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы.

#Москва #9 мая #Парад Победы #Украина #Киев #Русофобия #госдума #наш эксклюзив #леонид слуцкий #шабаш #популизм
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