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ЕК выразила мнение по поводу желания Вучича приехать в Москву на 9 Мая

При этом в Еврокомиссии отметили, что орган не может «наказать» словацкого премьера Роберта Фицо за участие в Параде Победы в Москве.
Лиза Губина 2025-04-16 15:03:48
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, Global Look Press

Еврокомиссия ожидает, что президент Сербии Александр Вучич не поедет в Москву на мероприятия по случаю празднования 80-летия Великой Победы, заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. Позицию Еврокомиссии она объяснила движением Сербии в сторону членства в ЕС.

«Сербия подала заявку на вступление в ЕС, которая подразумевает, что она должна разделять позицию и ценности Евросоюза, поэтому Еврокомиссия ожидает, что Сербия будет следовать политике Евросоюза», - приводит ТАСС слова Хиппер.

При этом она добавила, что ЕС не может «наказать» премьер-министра Словакии Роберта Фицо за желание присутствовать на Параде Победы в Москве. По ее словам, это должны делать другие органы, а не Еврокомиссия.

Напомним, накануне издание Financial Times писало, что Вучича лично предупредили о последствиях участия в торжествах по случаю годовщины Победы. По словам главного дипломата ЕС Каи Каллас, в объединении хотят, чтобы ни одна страна не участвовала в параде на 9 Мая. Роберт Фицо же заявил, что никто не может приказывать ему, куда ехать, а куда - нет.

#Москва #в стране и мире #Сербия #9 мая #Парад Победы #евросоюз #Александр Вучич #Еврокомиссия
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