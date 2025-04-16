ЕК выразила мнение по поводу желания Вучича приехать в Москву на 9 Мая

Еврокомиссия ожидает, что президент Сербии Александр Вучич не поедет в Москву на мероприятия по случаю празднования 80-летия Великой Победы, заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. Позицию Еврокомиссии она объяснила движением Сербии в сторону членства в ЕС.

«Сербия подала заявку на вступление в ЕС, которая подразумевает, что она должна разделять позицию и ценности Евросоюза, поэтому Еврокомиссия ожидает, что Сербия будет следовать политике Евросоюза», - приводит ТАСС слова Хиппер.

При этом она добавила, что ЕС не может «наказать» премьер-министра Словакии Роберта Фицо за желание присутствовать на Параде Победы в Москве. По ее словам, это должны делать другие органы, а не Еврокомиссия.

Напомним, накануне издание Financial Times писало, что Вучича лично предупредили о последствиях участия в торжествах по случаю годовщины Победы. По словам главного дипломата ЕС Каи Каллас, в объединении хотят, чтобы ни одна страна не участвовала в параде на 9 Мая. Роберт Фицо же заявил, что никто не может приказывать ему, куда ехать, а куда - нет.