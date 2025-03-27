С момента возобновления ударов ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 180 детей

Сотни палестинцев и свыше 180 детей погибли с момента возобновления Израилем ударов по всему сектору Газа. Тела многих из них еще остаются под завалами, сообщило БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

«После того, как войска Израиля возобновили бомбардировки по всему сектору Газа, сотни людей убиты, в том числе более 180 детей. Тела многих остаются под обломками разрушенных зданий, а врачи говорят, что раненые умирают на глазах, потому что у них нет возможности оказать им помощь», - опубликовало обновленные данные агентство.

По последним данным минздрава Палестины, с 18 марта в секторе Газа погибли не менее 830 человек, из них 322 ребенка, а также 174 женщины и 58 стариков. Уточняется, что ранеными оказались 1 787 палестинцев, включая 609 детей и 386 женщин.

В общей сложности с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года общее число жертв составило 50 183 человека, еще 113 282 гражданина пострадали.

Прежде сообщалось, что ОАЭ отправили палестинцам 95 тонн гуманитарного груза, в который входят одежда, еда и товары первой необходимости.