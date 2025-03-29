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Минздрав сектора Газа сообщил о 896 погибших за последние 10 дней

Только за последние сутки, согласно данным Минздрава, на территории анклава погибли 43 человека.
Анастасия Бобылева 2025-03-29 03:01:02
© Фото: Gil Cohen M XinHua Globallookpress

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о 896 погибших со дня возобновления израильских атак. Эти данные ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

«Общее число погибших и раненых с 18 марта 2025 года достигло 896 погибших и 1 984 раненых», - говорится в сообщении.

Уточняется, что только за последние сутки в Газе погибли 43 человека и 115 получили ранения. Также, согласно сообщению Минздрава, многие пострадавшие находятся под завалами и в местах, куда не могут добраться бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что с момента возобновления ударов ЦАХАЛ по анклаву погибли более 180 детей. Тела многих из них еще остаются под завалами.

#Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #палестино-израильский конфликт #погибли люди
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