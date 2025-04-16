Politico: Трамп был в ярости из-за поддержки ЕС Зеленского после перепалки

Президент США Дональд Трамп был в ярости, когда Евросоюз поддержал Владимира Зеленского после скандала в Белом доме, который произошел в феврале. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, американскому лидеру не нравились высказывания Зеленского о мирном соглашении и его заявления о том, что до мира еще далеко.

В материале слова Зеленского о мирном соглашении называют «спусковым крючком», который подтолкнул Трампа остановить военную помощь Украине спустя 24 часа.

До сих пор отношения Вашингтона и Киева остаются напряженными.

Напомним, что в конце февраля Зеленский прибыл в Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого было запланировано подписание сделки по редкоземельным металлам. Однако ее пришлось отменить, так как произошел скандал. Американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.

После того как глава Белого дома заметил, что Зеленский открыто выражает свое неуважение к нему, он выгнал его из своей резиденции.