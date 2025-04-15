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Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА за 50 минут

С 20.00 до 20.50 по московскому времени ликвидированы беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
2025-04-15 21:52:12
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Дежурные средства ПВО уничтожили за 50 минут семь украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 20.00 до 20.50 по московскому времени были ликвидированы семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении.

Ночью на вторник, 15 апреля, ВСУ нанесли удар беспилотниками по Курску. Погиб один человек и девять были ранены. Повреждены 24 многоквартирных дома и 37 частных домов — пять из них сгорели.

Украинские дроны несли поражающие элементы - стальные шары, вроде мячей для пинг-понга. По данным Минобороны России, за ночь 109 украинских БПЛА были сбиты над территорией Курской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Брянская область #ВСУ
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