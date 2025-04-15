Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА за 50 минут

Дежурные средства ПВО уничтожили за 50 минут семь украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 20.00 до 20.50 по московскому времени были ликвидированы семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении.

Ночью на вторник, 15 апреля, ВСУ нанесли удар беспилотниками по Курску. Погиб один человек и девять были ранены. Повреждены 24 многоквартирных дома и 37 частных домов — пять из них сгорели.

Украинские дроны несли поражающие элементы - стальные шары, вроде мячей для пинг-понга. По данным Минобороны России, за ночь 109 украинских БПЛА были сбиты над территорией Курской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.