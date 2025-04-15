Раненая жительница Курска описала момент атаки БПЛА на многоэтажку

Жительница Курска рассказала, что дрон ВСУ залетел на шестой этаж многоквартирного дома, из-за чего произошел пожар внутри квартиры. Сама местная жительница получила осколочное ранение в руку. Об этом она рассказала корреспонденту «Звезды».

«Прилет был к нам на шестой этаж. Я живу на пятом этаже. Загорелось все, и все внутри квартиры сгорело», - поделилась женщина.

По ее словам, сначала были слышны громкие звуки от беспилотников, после которых и произошла атака на жилой дом.

«Сначала все бахало, а потом был прилет, все загорелось и выбило стекла, на шестом этаже загорелся балкон», - отметила местная жительница.

На кадрах, которыми делится наш корреспондент, видно закопченные от дыма стены многоэтажки. Многие балконы разбиты, а также выбиты стекла окон.

Напомним, что сегодняшней ночью Курск подвергся массовой атаке противника. ВСУ целенаправленно били по мирной инфраструктуре, из-за чего несколько домов загорелись, передает оперштаб Курской области.

Не обошлось и без жертв. В результате атаки на жилой дом погибла 85-летняя женщина. Пострадавших девять. Они получили осколочные ранения, мозговые травмы и ожоги.

Сообщается, что жителей многоквартирных домов, по которым враг ударил беспилотниками, оперативно эвакуировали и разместили в пункт временного размещения (ПВР).

Помимо многоэтажек, дроны атаковали гараж скорой помощи и повредили 11 машин.