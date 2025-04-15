МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Раненая жительница Курска описала момент атаки БПЛА на многоэтажку

Сегодняшней ночью дроны ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Курске.
Виктория Бокий 2025-04-15 08:21:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница Курска рассказала, что дрон ВСУ залетел на шестой этаж многоквартирного дома, из-за чего произошел пожар внутри квартиры. Сама местная жительница получила осколочное ранение в руку. Об этом она рассказала корреспонденту «Звезды».

«Прилет был к нам на шестой этаж. Я живу на пятом этаже. Загорелось все, и все внутри квартиры сгорело», - поделилась женщина.

По ее словам, сначала были слышны громкие звуки от беспилотников, после которых и произошла атака на жилой дом.

«Сначала все бахало, а потом был прилет, все загорелось и выбило стекла, на шестом этаже загорелся балкон», - отметила местная жительница.

На кадрах, которыми делится наш корреспондент, видно закопченные от дыма стены многоэтажки. Многие балконы разбиты, а также выбиты стекла окон.

Напомним, что сегодняшней ночью Курск подвергся массовой атаке противника. ВСУ целенаправленно били по мирной инфраструктуре, из-за чего несколько домов загорелись, передает оперштаб Курской области.

Не обошлось и без жертв. В результате атаки на жилой дом погибла 85-летняя женщина. Пострадавших девять. Они получили осколочные ранения, мозговые травмы и ожоги.

Сообщается, что жителей многоквартирных домов, по которым враг ударил беспилотниками, оперативно эвакуировали и разместили в пункт временного размещения (ПВР).

Помимо многоэтажек, дроны атаковали гараж скорой помощи и повредили 11 машин.

#бпла #ВСУ #Курск #мирные жители #наш эксклюзив #атака дронов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 