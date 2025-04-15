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Глава Еврокомиссии: Запада в нашем обычном понимании больше нет

По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, после прихода к власти Дональда Трампа Запада, каким мы его знали, больше не существует.
Дарья Ситникова 2025-04-15 23:49:45
© Фото: IMAGO Kristian Tuxen Ladegaard B www.imago-images.de Global Look Press

После возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа Запада, каким его все знали, больше не существует. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Zeit.

«Запада, каким мы его знали, больше не сущестует»,- прокомментировала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире.

Она утверждает, что сейчас ей приходится проводить большое количество разговоров с главами государств и правительств со всего мира.

«Все просят расширения торговли с Европой, и речь не только об экономических связях. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное. С одной стороны, это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность, которую мы должны оправдать», - предположила глава Европейской комиссии.

Кроме этого, фон дер Ляйен сказала, что она остается сторонником трансатлантического партнерства и надеется сохранить положительные отношения между европейцами и американцами.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин в начале месяца. Согласно нововведению, пошлинами на импорт облагается 185 стран, базовая ставка - 10%. Позже стало известно, что для 57 стран введены повышенные ставки, их рассчитывали исходя из торгового дефицита Америки с определенной страной. Это сделано с целью, чтобы вместо дефицита появился баланс.

После этого, 9 апреля глава Белого дома заявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать импортные пошлины размером в 10%.

#Трамп #Запад #Америка #Урсула фон дер Ляйен #пошлины #торговля
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