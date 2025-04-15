Роспотребнадзор не выявил нарушений качества моря и песка Крыма и Кубани

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о якобы превышении вредных веществ на курортах Краснодарского края и Крыма. Эти территории - пляжи и море - находятся вне зоны риска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор назвал фейком распространенное в Сети письмо за якобы подписью главы службы Анны Поповой о вредных веществах в море Кубани и Крыма, высокая концентрация которых представляет опасность для здоровья отдыхающих, и запрете на отдых в этих регионах в купальный сезон 2025 года.

«Несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены», - говорится в сообщении службы в Telegram.

Уточняется, что никаких нарушений качества воздуха, морской воды и пляжного песка на крупнейших краснодарских и крымских курортах также не обнаружено. Специалисты продолжают изучать пляжи в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам, отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне стало известно, что турсезон в Крыму, Севастополе и на Кубани начнется в обычном режиме. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов обратить внимание не только на пляжный отдых, но и на экскурсии, спортивные и гастрономические мероприятия.