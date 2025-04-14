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Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

С их физическим здоровьем тоже все в порядке.
Виктория Бокий 2025-04-14 06:28:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» признали вменяемыми по результатам экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Далерджона Мирзоева* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Олега Власова.

По словам Власова, у нападавших и физическое здоровье в норме.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, жертвами которого стали 145 человек. Террористы стреляли по людям, а после стрельбы подожгли само здание «Крокуса».

Исполнители террористического акта пытались скрыться и двигались в сторону Украины после совершения зверского преступления. Их задержали в Брянской области.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу о «Крокусе». Он также подчеркнул, что такие преступления, как теракт в концертном зале, тщательно и долго планируются.

Сейчас у стен сгоревшего здания концертного зала находится мемориал в память о погибших.

* Далерджон Мирзоев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Теракт #адвокат #вменяемость #Крокус сити холл #теракт в крокусе
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