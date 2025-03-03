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Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу о «Крокусе»

Глава СК РФ отметил, что подобные преступления тщательно и долго планируются.
Виктория Бокий 2025-03-03 03:45:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что менее чем за год завершились следственные действия по делу о теракте в «Крокусе». Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами.

Бастрыкин отметил, что такие преступления, как теракт в «Крокусе» тщательно и долго планируются. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе расследования.

«И здесь надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям», - сказал глава СК РФ.

Напомним, 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Жертвами террористов стали 145 человек, среди которых шестеро детей. Пострадали более 500.

#СК РФ #Александр Бастрыкин #крокус #теракт в крокусе #расследование дела
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