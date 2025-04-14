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Переговоры Японии и США о пошлинах пройдут 17 апреля

По мнению Японии, со стороны США неправомерно вводить такие пошлины по отношению к Токио, ведь в последние 5 лет они являются главным инвестором Соединенных Штатов.
Дарья Ситникова 2025-04-14 05:43:20
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

В Вашингтоне 17 апреля пройдут переговоры между Японией и США по поводу американских пошлин. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Японию представит министр по восстановлению экономики Ресэй Акадзава, а США - министр финансов Скотт Бессент.

Ожидают, что Акадзава будет стараться донести до США мнение Токио о том, что в последние 5 лет Япония является главным инвестором США и создает там рабочие места, поэтому другие страны неправомерно сравнивать с ними. В сумме за последние годы японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США более, чем в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек.

Телеканал, ссылаясь на источники в японском кабмине, сообщает о том, что начало переговоров в правительстве оценивают положительно, но из-за сильной привязанности президента США Дональда Трампа к идее пошлин переговоры будут сложными.

Ранее Трамп подписал распоряжение, после которого с 3 апреля появились 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. По его словам, несмотря на попытки прийти к соглашению с ЕС, Японией и другими странами из-за уязвимости цепочек поставок «угроза лишь возросла». Ведь иностранные производители продолжают получать поддержку за счет несправедливых субсидий.

Напомним, Трамп 2 апреля подписал указ о введении «зеркальных» торговых пошлин против всего мира. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнулись с повышенными ставками. По словам управления торгового представителя США, ставки были рассчитаны, опираясь на показатели торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

#сша #Япония #переговоры #пошлины #бессент #акадзава
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