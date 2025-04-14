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Axios: США и Иран могут обсудить ядерную сделку в Риме 19 апреля

Предыдущие переговоры между США и Ираном состоялись 12 апреля в Омане.
Ян Брацкий 2025-04-14 03:04:41
© Фото: Marijan Murat dpa Globallookpress

Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшую субботу. В качестве места встречи делегаций рассматривается Рим.

«Ожидается, что переговоры по ядерной программе Ирана продолжатся в субботу в Риме», - говорится в публикации Axios.

Напомним, предыдущий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном состоялся в Омане 12 апреля. Обе стороны назвали встречу позитивной, а диалог конструктивным. Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также назвал итоги американо-иранских переговоров обнадеживающими.

Напомним, в сентябре прошлого года Иран заявил о готовности вернуться к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделке).

Президент исламской республики Масуд Пазешкиан выступил с заявлением, что у Тегерана нет планов по созданию ядерного оружия. Он подчеркнул, что готов вернуться к переговорам на равных с США и ЕС условиях.

Вместе с тем, Иран предупредил США о «красных линиях» в грядущих переговорах. Так, Вашингтону не следует пытаться угрожать или предъявлять чрезмерные требования, а также обсуждать работу военно-промышленного комплекса Ирана.

#сша #Иран #переговоры #свпд #Ядерная сделка #рим
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