МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран предупредил США, чего не должно прозвучать на переговорах в Омане

Иран предостерег США от использования «языка угроз», чрезмерных требований к ядерной программе и от обсуждения оборонной промышленности исламской республики.
Марина Крижановская 2025-04-11 03:59:46
© Фото: Sergey Elagin Business Online Globallookpress

В свете предстоящих американо-иранских переговоров Тегеран определил свои «красные линии». Так, Вашингтону не следует пытаться угрожать или предъявлять чрезмерные требования, или пытаться обсуждать тему военно-промышленного комплекса (ВПК) Ирана.

Как сообщило местное агентство Tasnim, ссылаясь на источники, переговоры обещают быть легкими, но только в случае. если США действительно интересует только вопрос возможного создания Ираном атомной бомбы.

Напомним, 12 апреля, в субботу, в Султанате Оман пройдет встреча переговорных групп США и Ирана. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп пообещал встречу с Ираном «почти на высшем уровне».

Также он намекал на то, что на переговорах могут затронуть ядерную сделку Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий). На следующий день стало известно, что переговорщики встретятся на территории Омана.

В сентябре 2024 года президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности вернуться к условиям СВПД, при этом он не намерен создавать ядерное оружие.

#в стране и мире #сша #ВПК #Иран #переговоры #Оман #красные линии #иранская ядерная сделка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 