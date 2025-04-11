Иран предупредил США, чего не должно прозвучать на переговорах в Омане

В свете предстоящих американо-иранских переговоров Тегеран определил свои «красные линии». Так, Вашингтону не следует пытаться угрожать или предъявлять чрезмерные требования, или пытаться обсуждать тему военно-промышленного комплекса (ВПК) Ирана.

Как сообщило местное агентство Tasnim, ссылаясь на источники, переговоры обещают быть легкими, но только в случае. если США действительно интересует только вопрос возможного создания Ираном атомной бомбы.

Напомним, 12 апреля, в субботу, в Султанате Оман пройдет встреча переговорных групп США и Ирана. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп пообещал встречу с Ираном «почти на высшем уровне».

Также он намекал на то, что на переговорах могут затронуть ядерную сделку Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий). На следующий день стало известно, что переговорщики встретятся на территории Омана.

В сентябре 2024 года президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности вернуться к условиям СВПД, при этом он не намерен создавать ядерное оружие.