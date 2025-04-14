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Трамп решил почти вдвое урезать расходы на Госдепартамент США

Финансирование ООН, НАТО и 20 других международных организаций будет прекращено, говорится в меморандуме.
Владимир Рубанов 2025-04-14 22:15:11
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа предложила сократить бюджет Госдепартамента и того, что осталось от Агентства США по международному развитию, почти вдвое. Об этом пишет Washington Post.

При этом гуманитарная помощь столкнется с сокращением на 54 процента, а глобальное финансирование здравоохранения сократится на 55 процентов, говорится во внутренней служебной записке.

Расходы на Госдеп в следующем финансовом году запланированы в размере 28,4 млрд долларов на все виды деятельности. Это меньше на 27 млрд долларов, или 48%, по сравнению с уровнями финансирования в 2025 году.

Финансирование ООН, НАТО и 20 других международных организаций будет прекращено, говорится в меморандуме. Сохранятся целевые взносы в несколько организаций, включая Международное агентство по атомной энергии и Международное управление гражданской авиации.

Неясно, получат ли предлагаемые резкие сокращения одобрение в республиканцами Конгрессе. Попытки Трампа сократить государственные расходы и радикально сократить число федеральных чиновников, в том числе посредством работы DOGE Илона Маска, столкнулось с сопротивлением в том числе в рядах Республиканской партии.

Попытки Маска провести радикальные сокращения вызвали скандалы и вмешательство со стороны самого Трампа.

#сша #Дональд Трамп #илон маск #Госдепартамент США #финансирование #Бюджет #Сокращение
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