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Трамп призвал Маска использовать «скальпель, а не топор» в работе DOGE

По словам Трампа, необходимо сохранить в американских министерствах только «лучших и самых продуктивных людей».
Елизавета Кондрикова 2025-03-07 10:48:16
© Фото: Aaron Schwartz, Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Дональд Трамп поручил американскому предпринимателю и главе Департамента госэффективности (DOGE) Илону Маску провести работу по сокращению расходов и кадровой чистке в федеральных ведомствах страны, используя «скальпель вместо топора».

«По мере того, как секретари узнают и понимают людей, работающих в различных департаментах, они могут быть очень точными относительно того, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим “скальпель”, а не “топор”», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер призвал Маска сохранить на своих местах только «лучших и самых продуктивных людей».

Напомним, Маск стал руководителем DOGE в новой администрации Трампа. Ранее на этом посту он призвал кардинально изменить существующие программы вооружений Соединенных Штатов, а также посоветовал американцам жаловаться на министерства через специальные аккаунты в X.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #илон маск #Доге
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