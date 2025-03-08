NYT: Маск поссорился с госсекретарем Рубио и министром транспорта Даффи

Госсекретарь США Марко Рубио поссорился с Илоном Маском на заседании кабинета министров в присутствии Дональда Трампа, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, конфликт произошел из-за слов миллиардера и куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) о неспособности Госдепа сократить свой штат. Ранее сообщалось, что Трамп обещал «вышвырнуть» недовольных Маском министров.

Рубио был в ярости от претензий Маска и назвал его слова неправдой. Он сообщил, что более 1,5 тыс. сотрудников уволились в обмен на компенсацию и предложил Маску принять их обратно на работу для «шоу с увольнением».

Госсекретарь США уже несколько недель выражает недовольство подходом Маска к сокращению государственного аппарата, но теперь высказал мнение на встрече с 20 должностными лицами, говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о конфликте.

«Никакого столкновения, я там был. Илон отлично ладит с Марко, и они оба отлично справляются. Никакого столкновения», - сказал он журналистам.

За несколько дней до конфликта с Рубио куратор якобы DOGE поссорился с министром транспорта США Шоном Даффи. Министр заявил, что «молодые специалисты из команды Маска» пытались уволить авиадиспетчеров, которые проводили расследование авиакатастроф.

Трамп после прихода к власти начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. В том числе он создал Департамент государственной эффективности во главе с Маском, который проводит радикальные сокращения.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Маска аккуратнее действовать при сокращении расходов и кадровой чистке в федеральных ведомствах страны, используя «скальпель вместо топора».