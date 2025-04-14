МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Newsweek подсчитал, во сколько Гренландия может обойтись США

Ранее Дональд Трамп заявил, что США 100% получат остров.
Лиза Губина 2025-04-14 21:53:22
© Фото: Steffen Trumpf, dpa Global Look Press

Гренландия может обойтись правительству США в более чем $2,2 млрд единым платежом и дополнительно ежегодные выплаты в размере $600 млн, подсчитала газета Newsweek с учетом предложения экс-президента США Гарри Трумана и сегодняшних заявлений. Это является нижним порогом возможной стоимости.

Отмечается, что в 1946 году Труман предложил датским властям $1,6 млрд, если переводить на современные деньги. Тогда эта сумма составила 100 миллионов долларов золотом.

Таким образом, издание сложило сумму, предлагаемую в прошлом столетии, с ежегодными выплатами, которые действующий президент США Дональд Трамп предлагает властям Дании за остров - $600 млн, и получило более двух млрд долларов.

Напомним, ранее новый премьер-министр Гренландии Фредерик Нильсен повторил позицию Дании и заявил, что Вашингтон не получит эту территорию. Он предупредил, что эта позиция не изменится в будущем. Тем самым он прокомментировал высказывание Трампа о стопроцентной уверенности в том, что США получат Гренландию.

Американский лидер заявлял о своих притязаниях на остров в 2019 году. После, уже во время начала своего второго президентства, он повторил свою позицию, заявив, что видит в этом «абсолютную необходимость для США».

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания #остров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 