Newsweek подсчитал, во сколько Гренландия может обойтись США

Гренландия может обойтись правительству США в более чем $2,2 млрд единым платежом и дополнительно ежегодные выплаты в размере $600 млн, подсчитала газета Newsweek с учетом предложения экс-президента США Гарри Трумана и сегодняшних заявлений. Это является нижним порогом возможной стоимости.

Отмечается, что в 1946 году Труман предложил датским властям $1,6 млрд, если переводить на современные деньги. Тогда эта сумма составила 100 миллионов долларов золотом.

Таким образом, издание сложило сумму, предлагаемую в прошлом столетии, с ежегодными выплатами, которые действующий президент США Дональд Трамп предлагает властям Дании за остров - $600 млн, и получило более двух млрд долларов.

Напомним, ранее новый премьер-министр Гренландии Фредерик Нильсен повторил позицию Дании и заявил, что Вашингтон не получит эту территорию. Он предупредил, что эта позиция не изменится в будущем. Тем самым он прокомментировал высказывание Трампа о стопроцентной уверенности в том, что США получат Гренландию.

Американский лидер заявлял о своих притязаниях на остров в 2019 году. После, уже во время начала своего второго президентства, он повторил свою позицию, заявив, что видит в этом «абсолютную необходимость для США».