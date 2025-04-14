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Путин открыл три новых лесопромышленных завода

В трех регионах ввели в эксплуатацию новые производственные мощности.
Владимир Рубанов 2025-04-14 19:55:10
© Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин входе совещания с правительством в понедельник принял участие в открытии объектов лесопромышленного комплекса.

«Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы - хочу это особо подчеркнуть - и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», - сказал глава государства.

В трех регионах ввели в эксплуатацию новые производственные мощности. Под Калугой запущено производство простых и ламинированных древесностружечных плит. Проект уникален тем, что впервые в России без европейского оборудования перерабатывается низкосортная древесина для отечественной мебели.

Во Всеволожске Ленинградской области запустили производство декоративного бумажно-слоистого пластика для столешниц, фасадов и отделки. На заводе создано 63 рабочих места, средняя зарплата - более 80 тысяч рублей.

В Подмосковье построен новый производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов. Завод в Чехове выпускает тетрапак для длительного хранения молока, соков и вина. Предприятие заменит ушедшие с рынка швейцарские компании и начнет выпуск форматов упаковки 0,25, 0,33, 0,5 и 2 литра.

Кроме того, на совещании обсуждали ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море.

#производство #Промышленность #лес #пластик #упаковка #мебель #заводы #деревообработка
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