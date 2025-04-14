Песков: проведение амнистии к 80-летию Победы не обсуждается

В Кремле не обсуждается проведение амнистии к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник в разговоре с РИА Новости заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет», - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в этом году 9 мая в параде на Красной площади примет участие расчет героев специальной операции. Также будут представлены военнослужащие дружественных России стран.

Кроме того, ожидается приезд ряда иностранных лидеров на День Победы в Москву. Так, например, на днях стало известно, что прибудет президент Венесуэлы Николас Мадуро.

На прошлой неделе в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о проработке визита индийского премьер-министра Нарендры Моди.