Полиция Стамбула оцепила генконсульство, где пройдет встреча делегаций РФ и США

Полиция Стамбула оцепила вход в генконсульство РФ, где пройдет второй раунд российско-американских консультаций. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Совсем скоро именно здесь стартует встреча делегаций обоих государств по теме нормализации работы диппредставительств. Примечательно, что первые переговоры проходили здесь же, в Стамбуле, только в здании генконсульства Соединенных Штатов, куда приезжал на тот момент кандидат на должность российского посла в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Вскоре после этой встречи он официально получил согласие американской стороны на свое назначение и занял должность посла. Сегодня он будет представлен именно в этом статусе. А от США сюда приедет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Стоит сказать, что работа диппредставительств России и США была практически заморожена при администрации Белого дома во главе с Джо Байденом. Но определенные ограничительные меры начал принимать еще Барак Обама. Тогда был сокращен ряд сотрудников, закрыт ряд консульств и фактически прекратилась выдача немиграционных виз. Таким образом, полностью прекратился туристический поток в США и, соответственно, в Россию.

Понятно, что эта тема не главная в отношениях между Россией и США. Но именно она может принести первый конкретный, ощутимый, практический результат.