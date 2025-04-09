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Захарова анонсировала консультации РФ и США в Стамбуле 10 апреля

Ранее в МИД РФ сообщали, что посол России в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря Штатов Соната Коултер возглавят делегации стран на переговорах.
Глеб Владовский 2025-04-09 11:00:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российско-американские консультации по нормализации отношений пройдут 10 апреля в Стамбуле. Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаю, они состоятся завтра. Это будет второй раунд российско-американских консультаций», - подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что посол России в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря Штатов Соната Коултер возглавят делегации обеих стран на предстоящих в Турции переговорах.

Напомним, первые консультации по нормализации российско-американских отношений прошли в Стамбуле 27 февраля.

#Россия #в стране и мире #сша #Турция #стамбул #консультации
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