Захарова анонсировала консультации РФ и США в Стамбуле 10 апреля

Российско-американские консультации по нормализации отношений пройдут 10 апреля в Стамбуле. Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаю, они состоятся завтра. Это будет второй раунд российско-американских консультаций», - подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что посол России в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря Штатов Соната Коултер возглавят делегации обеих стран на предстоящих в Турции переговорах.

Напомним, первые консультации по нормализации российско-американских отношений прошли в Стамбуле 27 февраля.