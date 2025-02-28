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США утвердили назначение нового посла России Дарчиева

Соединенные Штаты выдали агреман на назначение нового посла РФ в стране Александра Дарчиева.
Игнат Далакян 2025-02-28 16:32:14
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Соединенные Штаты выдали агреман на назначение нового российского посла Александра Дарчиева. Об этом сообщили в МИД России.

«Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Директора Департамента Северной Атлантики МИД России А.Н. Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел России отметили, что его отъезд к месту службы в столицу США состоится в ближайшее время. Официальное разрешение на назначение Дарчиева на должность посла РФ в США было передано российской стороне во время консультаций дипломатов в Стамбуле.

Напомним, 27 февраля между российскими и американскими дипломатами прошли консультации. Встреча в Стамбуле длилась более шести часов. На ней работники внешнеполитических ведомств двух стран согласовали шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей. 

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