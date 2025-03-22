Шойгу: РФ ценит стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в субботу встретился в Москве с сербским вице-премьером Александром Вулиным. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности.

Во время беседы Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва ценит стойкость Белграда в отказе от присоединения к антироссийским санкциям.

«Ценим твердый настрой на сдерживание и неподдержание санкций», - сказал секретарь Совбеза.

В ответ Александр Вулин заверил, что Сербия не поддержит ограничения. Также республика отозвала голос по антироссийской резолюции в ООН, не желая «обидеть друзей».

Напомним, ранее вице-премьер балканской страны заявил, что ее власти благодарны спецслужбам РФ за данные, которые помогают в борьбе с цветной революцией.