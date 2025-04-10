Десантники показали кадры боев за Журавку в Сумской области

Минобороны России демонстрирует видео уссурийских десантников о том, как наши войска освобождали населенный пункт Журавка в Сумской области.

Уточняется, что Журавку взяли под контроль подразделения ВДВ в ходе наступательных действий. Штурмовиков поддержала артиллерия Воздушно-десантных войск - орудия нанесли огневое поражение украинским боевикам и технике ВСУ.

Отмечено, что после овладения Журавкой десантники закрепились в населенном пункте. При этом разведывательные подразделения продолжили выполнять задачи в украинском тылу на территории Сумской области.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили украинский танк в Сумской области. Неприятель пытался спрятать его в лесном массиве, но не преуспел.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.