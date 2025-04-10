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Десантники показали кадры боев за Журавку в Сумской области

Парашютно-десантные подразделения закрепились в населенном пункте. Разведчики ВДВ продолжают выполнять задачи в тылу врага на территории Сумской области.
2025-04-10 17:07:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России демонстрирует видео уссурийских десантников о том, как наши войска освобождали населенный пункт Журавка в Сумской области. 

Уточняется, что Журавку взяли под контроль подразделения ВДВ в ходе наступательных действий. Штурмовиков поддержала артиллерия Воздушно-десантных войск - орудия нанесли огневое поражение украинским боевикам и технике ВСУ.

Отмечено, что после овладения Журавкой десантники закрепились в населенном пункте. При этом разведывательные подразделения продолжили выполнять задачи в украинском тылу на территории Сумской области. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили украинский танк в Сумской области. Неприятель пытался спрятать его в лесном массиве, но не преуспел.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВДВ #освобождение #спецоперация #сумская область #Журавка
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