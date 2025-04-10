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Дроноводы уничтожили украинский танк в Сумской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов применил FPV-дрон на оптоволокне.
2025-04-10 15:09:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка на территории Сумской области. Его ликвидировал оператор беспилотника. 

Танк обнаружили при помощи БПЛА военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север». Он находился на огневой позиции в лесу. 

Проанализировав полученные данные, военнослужащие задействовали FPV-дрон. Оператору беспилотника на оптоволокне удалось добиться прямого попадания, которое и уничтожило танк ВСУ. 

Ранее российские мотострелки показали от первого лица уничтожение двух танков и боевой машины пехоты врага. Поразить их смогли подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#танк #спецоперация #уничтожение #сумская область #группировка "север"
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