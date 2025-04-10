На Дзержинском направлении российские подразделения демонстрируют слаженность действий, сочетая скоротечные штурмы и высокие технологии. Наш корреспондент Валентин Матвиенко побывал на передовой, чтобы рассказать о работе штурмовиков в условиях постоянной угрозы контратак и дронов.

Боец с позывным Хуга рассказал, что на захват вражеских укреплений уходят считаные секунды, если не выполнить работу вовремя, можно попасть под удар дронов ВСУ.

«У тебя есть три секунды, чтобы взять блиндаж или дом. Потом начинают прилетать дроны, которые мешают это сделать», - сказал он.

После захвата опорного пункта главная задача - удержать позицию. ВСУ часто контратакуют малыми группами, пытаясь прорваться в тыл. Однако российские войска оперативно реагируют - беспилотники и минометы бьют по технике противника. Штурмовые группы зачищают рассредоточившихся боевиков.

Если по каким-либо причинам у штурмовиков есть больше времени, бойцы предлагают противнику сдаться. Например, Хуга убедил группу боевиков сложить оружие после пятиминутного диалога и угрозы применения взрывчатки. Однако действовать все равно приходится в условиях жестких временных рамок. Если враг отказывается сдаваться, в ход идут гранаты - задержка грозит подходом подкрепления ВСУ.

ВСУ активно используют мины для замедления продвижения российских войск. В ответ применяется система дистанционного минирования «Земледелие», которая за считаные минуты создает минные поля на путях ротации и отступления противника. Боеприпасы поражают как технику, так и живую силу.

«Машина бронированная, внутри безопасно. Но после работы нужно быстро уходить - дроны ВСУ все видят», - рассказал о «Земледелии» командир взвода с позывным Фаза.

Несмотря на потери, противник тщетно продолжает попытки вернуть утраченные позиции. Однако продвижение российских войск не останавливается, инициатива сохраняется за российскими подразделениями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.