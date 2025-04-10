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На Украине заявили, что Сырский подвергает риску солдат ВСУ

Украинский националист Кротевич уверен, что Сырский не уделяет должного внимания ВСУ и не умеет стратегически мыслить.
Дарина Криц 2025-04-10 00:36:26
© Фото: Ukraine Presidency Ukrainian Pre Globallookpress

Главнокомандующего украинскими ВС Александра Сырского обвинили в халатном отношении к жизням военнослужащих и призвали уйти в отставку.

Утверждается, что высокопоставленный генерал подвергает риску украинских солдат. Такие обвинения в адрес Сырского выдвинул экс-глава штаба «Азова»* (запрещенная в РФ организация) Богдан Кротевич.

По его словам, от командования армии начали поступать приказы, которые он не мог привести в исполнение.

«Я начал получать от высшего армейского командования, от штаба верховного главнокомандующего приказы, которые становились все более и более преступными, и я, по совести, не мог их выполнять и следовать им», - приводит 360.ru слова Кротевича, сказанные в интервью британской газете.

Кроме этого, Кротевич упрекнул главкома украинских вооруженных сил в отсутствии «стратегического мышления». С момента назначения на высший военный пост, считает бывший начальник штаба «Азов»*, Сырский не сделал ничего для успеха армии Украины, но сфокусировался на вторжении в Курскую область.

В октябре 2024 года Сырского уже призывали подать в отставку из-за потери Patriot. С критикой на украинского главкома обрушилась депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Напомним, Александра Сырского на пост главнокомандующего вооруженными силами Украины назначил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Это произошло в феврале 2024 года. На этом посту Сырский сменил Валерия Залужного, с которым у Зеленского были постоянные противоречия.

*«Азов» - организация признана террористической и запрещена в России.

#в стране и мире #ВСУ #Украинские националисты #боевики "Азов"* #Александр Сырский #главком ВСУ
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