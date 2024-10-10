МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Главкома ВСУ Сырского призвали уйти в отставку из-за потери Patriot

Депутат Безуглая раскритиковала главкома ВСУ из-за уничтожения российскими силами еще одного комплекса Patriot.
Глеб Владовский 2024-10-10 14:30:09
© Фото: Ukraine Presidency/Globallookpress

На Украине признали потерю еще одного комплекса Patriot в результате ударов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По словам политика, именно главком ВСУ Александр Сырский допустил уничтожение ЗРК. В связи с чем Безуглая призвала его уйти в отставку.

«Освободите всех нас от каторги ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому вы не учитесь и не умеете», - написала она в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что Сырский, будучи главкомом ВСУ, только усилил «дегенеративность высшего военного управления» и рискует остаться в истории с позором.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал «Звезде», что в Киеве прорабатывают дискредитацию Сырского.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #ПPО Patriot #Александр Сырский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 