На Украине признали потерю еще одного комплекса Patriot в результате ударов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По словам политика, именно главком ВСУ Александр Сырский допустил уничтожение ЗРК. В связи с чем Безуглая призвала его уйти в отставку.

«Освободите всех нас от каторги ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому вы не учитесь и не умеете», - написала она в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что Сырский, будучи главкомом ВСУ, только усилил «дегенеративность высшего военного управления» и рискует остаться в истории с позором.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал «Звезде», что в Киеве прорабатывают дискредитацию Сырского.