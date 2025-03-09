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Зеленский назвал состав делегации на переговорах с США

От Украины в Саудовскую Аравию поедут Ермак, Палиса, Сибига и Умеров.
Владимир Рубанов 2025-03-09 03:06:24
© Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский заявил, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию. Там он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

После этого украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу с американской делегацией. Она состоится во вторник.

В состав украинской переговорной группы войдут руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Предполагается, что со стороны США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Таким образом, Зеленский подтвердил, что не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что спустя неделю после скандала в Белом доме Киев изо всех сил пытается наладить отношения с Соединенными Штатами, а Вашингтон усиливает давление, требуя скорейших мирных переговоров с Россией.

#Украина #сша #Саудовская Аравия #Владимир Зеленский #переговоры #Андрей Ермак #Марко Рубио #Рустем Умеров #андрей сибига #майк уолтц #Стивен Уиткофф
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