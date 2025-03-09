Зеленский назвал состав делегации на переговорах с США

Владимир Зеленский заявил, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию. Там он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

После этого украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу с американской делегацией. Она состоится во вторник.

В состав украинской переговорной группы войдут руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Предполагается, что со стороны США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Таким образом, Зеленский подтвердил, что не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что спустя неделю после скандала в Белом доме Киев изо всех сил пытается наладить отношения с Соединенными Штатами, а Вашингтон усиливает давление, требуя скорейших мирных переговоров с Россией.