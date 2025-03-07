Зеленского не будет на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, передает Fox News.

«Присутствие Зеленского там и не ожидалось. Трампа там тоже не будет, так что это не встреча на уровне лидеров», - сообщает телеканал.

МИД Саудовской Аравии уже подтвердил, что Джидда примет встречу США и Украины на следующей неделе.

Представители Вашингтона и Киева проведут переговоры по урегулированию украинского вопроса на следующей неделе в городе Джидда Саудовской Аравии. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

В Москве неоднократно заявляли, что требуется не временное прекращение огня, а урегулирование фундаментальных причин, которые привели к началу специальной военной операции.