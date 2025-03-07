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Зеленского не будет на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Приезд Трампа на переговоры также не планируется. Это будет встреча делегаций двух стран, подчеркнул телеканал.
Ирина Егорова 2025-03-07 19:52:44
© Фото: IMAGOMaciek Musialek, Global Look Press

Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, передает Fox News.

«Присутствие Зеленского там и не ожидалось. Трампа там тоже не будет, так что это не встреча на уровне лидеров», - сообщает телеканал.

МИД Саудовской Аравии уже подтвердил, что Джидда примет встречу США и Украины на следующей неделе.

Представители Вашингтона и Киева проведут переговоры по урегулированию украинского вопроса на следующей неделе в городе Джидда Саудовской Аравии. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

В Москве неоднократно заявляли, что требуется не временное прекращение огня, а урегулирование фундаментальных причин, которые привели к началу специальной военной операции.

#Украина #сша #Саудовская Аравия #Зеленский #переговоры
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