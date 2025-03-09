WP: Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с США

Спустя неделю после скандала в Белом доме, Владимир Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с Соединенными Штатами, а Вашингтон усиливает давление, требуя скорейших мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, окружение Зеленского на данный момент начало вести переговоры с его внутренними политическими соперниками, что может подорвать его позиции.

Также в газете сообщается, что сейчас Зеленский переживает один из самых опасных политических периодов, так как после недавней перепалки в Белом доме Дональд Трамп отложил подписание сделки с Киевом по редкоземельным металлам, приостановил военную помощь и ограничил обмен разведдаными.

Отмечается, что самым главным испытанием для Зеленского станет то, сможет ли он восстановить отношения с Вашингтоном или нет.

Ранее в разговоре со «Звездой» руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк поделился мнением, что публичный скандал в Белом доме является самой настоящей катастрофой для Владимира Зеленского и его союзников в Европе.