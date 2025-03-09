МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP: Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с США

Самым главным испытанием для Зеленского станет то, сможет ли он восстановить отношения с Вашингтоном или нет.
Виктория Бокий 2025-03-09 03:00:00
© Фото: SOPA Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Спустя неделю после скандала в Белом доме, Владимир Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с Соединенными Штатами, а Вашингтон усиливает давление, требуя скорейших мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, окружение Зеленского на данный момент начало вести переговоры с его внутренними политическими соперниками, что может подорвать его позиции.

Также в газете сообщается, что сейчас Зеленский переживает один из самых опасных политических периодов, так как после недавней перепалки в Белом доме Дональд Трамп отложил подписание сделки с Киевом по редкоземельным металлам, приостановил военную помощь и ограничил обмен разведдаными.

Отмечается, что самым главным испытанием для Зеленского станет то, сможет ли он восстановить отношения с Вашингтоном или нет.

Ранее в разговоре со «Звездой» руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк поделился мнением, что публичный скандал в Белом доме является самой настоящей катастрофой для Владимира Зеленского и его союзников в Европе.

#сша #Зеленский #Дональд Трамп #Белый дом #Вашингтон #перепалка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 