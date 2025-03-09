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Сакс обвинил Байдена и USAID в извлечении выгоды из украинского конфликта

Сакс считает, что США не стоило вмешиваться в украинский конфликт
Виктория Бокий 2025-03-09 04:11:56
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress

Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что США не стоило вмешиваться в украинский конфликт. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Помимо этого, миллиардер обвинил семью экс-президента США Джо Байдена и Агентство по международному развитию (USAID) в извлечении выгоды из украинского кризиса.

«Соединенные Штаты никогда не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Военно-промышленный комплекс извлек выгоду. Семья Байдена прикарманивала деньги. USAID пользовалось незаконными доходами. Украина страдала», - говорится в сообщении Сакса.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией. Он добавил, что не видит желания Киева завершить конфликт.

#сша #usaid #Джо Байден #миллиардер #Дэвид Сакс
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