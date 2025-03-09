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Петросяна выписали из больницы после стабилизации его состояния

Накануне известный юморист оказался в Боткинской больнице с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
Ян Брацкий 2025-03-09 19:43:32
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Народного артиста РСФСР, юмориста и телеведущего Евгения Петросяна выписали из больницы. Информацию об этом «Звезде» подтвердила его супруга Татьяна Брухунова.

«Да, с Евгением Вагановичем, все в порядке, его выписали», - сообщила Брухунова.

Напомним, о госпитализации Петросяна стало известно накануне. Ряд СМИ сообщили, что у знаменитого комика открылось желудочно-кишечное кровотечение и его увезли в реанимацию Боткинской больницы прямо из московской квартиры.

Позе жена артиста Татьяна Брухунова записала видеообращение, в котором подтвердила факт госпитализации, но опровергла информацию о тяжелом состоянии мужа.

#больница #госпитализация #артист #юморист #Петросян #Брухунова
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