Петросяна выписали из больницы после стабилизации его состояния

Народного артиста РСФСР, юмориста и телеведущего Евгения Петросяна выписали из больницы. Информацию об этом «Звезде» подтвердила его супруга Татьяна Брухунова.

«Да, с Евгением Вагановичем, все в порядке, его выписали», - сообщила Брухунова.

Напомним, о госпитализации Петросяна стало известно накануне. Ряд СМИ сообщили, что у знаменитого комика открылось желудочно-кишечное кровотечение и его увезли в реанимацию Боткинской больницы прямо из московской квартиры.

Позе жена артиста Татьяна Брухунова записала видеообращение, в котором подтвердила факт госпитализации, но опровергла информацию о тяжелом состоянии мужа.