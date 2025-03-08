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112: Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с кровотечением

Юмористу стало плохо сегодня утром, 8 марта, его доставили в столичную Боткинскую больницу.
Елизавета Кондрикова 2025-03-08 14:05:37
© Фото: Alexey BelkinBusiness Online Globallookpress

Юмориста Евгения Петросяна экстренно доставили в Боткинскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что артисту стало плохо сегодня утром, 8 марта, когда он находился у себя дома в Москве.

Сейчас юморист находится в шоковой реанимации, где специалисты пытаются стабилизировать его состояние. Когда ему станет лучше, врачи проведут операцию.

Супруга 79-летнего комика от комментариев журналистам отказалась.

#госпитализация #Операция #Евгений Петросян #юморист #боткинская больница #кровотечение
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