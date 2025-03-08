112: Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с кровотечением

Юмориста Евгения Петросяна экстренно доставили в Боткинскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что артисту стало плохо сегодня утром, 8 марта, когда он находился у себя дома в Москве.

Сейчас юморист находится в шоковой реанимации, где специалисты пытаются стабилизировать его состояние. Когда ему станет лучше, врачи проведут операцию.

Супруга 79-летнего комика от комментариев журналистам отказалась.