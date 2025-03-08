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Жена Петросяна назвала фейком слухи о том, что артист в реанимации

Жена Евгения Петросяна потребовала оставить членов ее семьи в покое и не беспокоить постоянными звонками о состоянии артиста.
Ян Брацкий 2025-03-08 18:04:30
© Фото: Instagram/bruhunova* © Видео: Instagram/bruhunova*

Супруга народного артиста Евгения Петросяна обрушилась с резкой критикой на журналистов, которые с утра «оборвали» ее телефон в попытках узнать о состоянии здоровья знаменитого юмориста.

Свое эмоциональное видеообращение Татьяна Брухунова разместила в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Я хочу официально заявить, что вся информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии - фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни или может быть, свои мечты - к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации. Все в штатном режиме», - высказалась Брухунова.

Информация о госпитализации Евгения Петросяна появилась сегодня после обеда. Telegram-канал 112 сообщил, что народный артист находится в реанимации Боткинской больницы после открывшегося желудочно-кишечного кровотечения.

Сообщается, что сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние 79-летнего комика, чтобы потом провести необходимую операцию.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#обращение #госпитализация #Евгений Петросян #юморист #Татьяна Брухова
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