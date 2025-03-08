Жена Петросяна назвала фейком слухи о том, что артист в реанимации

Супруга народного артиста Евгения Петросяна обрушилась с резкой критикой на журналистов, которые с утра «оборвали» ее телефон в попытках узнать о состоянии здоровья знаменитого юмориста.

Свое эмоциональное видеообращение Татьяна Брухунова разместила в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Я хочу официально заявить, что вся информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии - фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни или может быть, свои мечты - к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации. Все в штатном режиме», - высказалась Брухунова.

Информация о госпитализации Евгения Петросяна появилась сегодня после обеда. Telegram-канал 112 сообщил, что народный артист находится в реанимации Боткинской больницы после открывшегося желудочно-кишечного кровотечения.

Сообщается, что сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние 79-летнего комика, чтобы потом провести необходимую операцию.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.