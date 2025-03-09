Президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство не собираются согласовывать с официальной позицией США миротворческую линию поведения. При этом Европа и Париж остаются недовольны, что в вопросах мирного урегулирования их «выкидывают за борт», заявил в разговоре со «Звездой» политолог Юрий Самонкин, комментируя планы Франции потратить еще €195 млн замороженных российских активов на вооружение и боеприпасы Украине.

«Для того, чтобы как-то насолить мирной сделке и попытаться сорвать ее, идут неадекватные решения связанные с получением активов из российской собственности. Однако, с юридической точки зрения невозможно эту сделку провернуть, потому что замороженные активы являются собственностью РФ. Без специальных решений суда - это будет считаться как кража имущества», - объяснил эксперт.

По его словам, Париж пытается спекулировать на этой теме, обещая Киеву новые поставки вооружения, новую дипломатическую помощь и по сути, продолжения концепции войны до последнего украинца.

«Данная инициатива (о выделении €195 млн замороженных российских активов - Прим.Ред.) не будет поддержана США, еще больше охладит американо-французские отношения. В самой Европе будет больше раскола, так как сейчас становится достаточно тех, кто симпатизирует политике Трампа», - считает Самонкин.

Такой политикой Макрон «топит себя», его решение приведет к ущербу национальным европейским экономическим интересам, заключил политолог.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж хочет потратить еще €195 млн замороженных российских активов на вооружение и боеприпасы Украине.

В Кремле после обращения президента Франции к нации считают, что официальный Париж ищет продолжения войны. Со стороны Франции было много лжи и несоблюдения договоренностей, в том числе по Минским соглашениям.

Напомним, в своем обращении к соотечественникам Макрон заявил о готовности Франции использовать свой ядерный арсенал в деле безопасности. Французский лидер также назвал Россию угрозой для своей страны и Европы.