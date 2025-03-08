Со стороны Франции было много лжи и несоблюдения договоренностей, в том числе по Минским соглашениям. Об этом президент Эммануэль Макрон решил не упоминать в своем недавнем обращении к нации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции Франсуа - ред.) Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно и не относился <...> Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая», - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее в Кремле поделились впечатлениями от обращения президента Франции к нации. После услышанного создается впечатление, что официальный Париж ищет продолжения войны, поделился своим мнением Дмитрий Песков.

По его словам, заявления Макрона про якобы угрозу со стороны России вряд ли можно воспринимать как речь главы государства, который думает о мире.

Напомним, в своем обращении к соотечественникам Макрон заявил о готовности Франции использовать свой ядерный арсенал в деле безопасности. Французский лидер также назвал Россию угрозой для своей страны и Европы.