Российская армия освободила село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, говорится в сводке Минобороны России. В населенных пунктах действовали подразделения группировки войск «Север».

Наши бойцы поразили живую силу и технику ВСУ в районах 15 населенных пунктов Сумской области, добавили в Минобороны России. Удары наносили с помощью артиллерии и авиации.

В результате противник лишился более 350 боевиков, еще шесть сдались в плен. Среди техники потери составили танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 авто, а также ВСУ потеряли 11 пунктов управления БПЛА, отметили в Минобороны.

Российские военные продолжают громить формирования ВСУ на территории Курской области, заключили в оборонном ведомстве.

Накануне ведомство также отчиталось об освобождении Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины в Курской области. Сообщалось, что враг за стуки потерял более 180 националистов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.