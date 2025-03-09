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ВС РФ освободили курскую Лебедевку и хутор Новенькое в Сумской области

Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России.
2025-03-09 12:03:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, говорится в сводке Минобороны России. В населенных пунктах действовали подразделения группировки войск «Север».

Наши бойцы поразили живую силу и технику ВСУ в районах 15 населенных пунктов Сумской области, добавили в Минобороны России. Удары наносили с помощью артиллерии и авиации.

В результате противник лишился более 350 боевиков, еще шесть сдались в плен. Среди техники потери составили танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 авто, а также ВСУ потеряли 11 пунктов управления БПЛА, отметили в Минобороны. 

Российские военные продолжают громить формирования ВСУ на территории Курской области, заключили в оборонном ведомстве.

Накануне ведомство также отчиталось об освобождении Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины в Курской области. Сообщалось, что враг за стуки потерял более 180 националистов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #освобождение #Курская область #сумская область
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