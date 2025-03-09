Российские войска освободили село Константинополь в Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.
Националистов выбили подразделения группировки войск «Восток». Добиться этого удалось в результате активных наступательных действий.
Напомним, сегодня в МО РФ сообщили и об освобождении села Лебедевка в Курской области. Также наши войска взяли под свой контроль хутор Новенькое в Сумской области.
Зачистили населенные пункты от боевиков подразделения группировки войск «Север».
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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