МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Константинополь в ДНР

Село под свой контроль взяли подразделения группировки войск «Восток».
2025-03-09 13:07:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили село Константинополь в Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.

Националистов выбили подразделения группировки войск «Восток». Добиться этого удалось в результате активных наступательных действий.

Напомним, сегодня в МО РФ сообщили и об освобождении села Лебедевка в Курской области. Также наши войска взяли под свой контроль хутор Новенькое в Сумской области.

Зачистили населенные пункты от боевиков подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #спецоперация #Константинополь #восток #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ми-8. Полет в Магадан
2
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
3
СВО. Батальон штурма и разграждения
4
Пожарные в зоне СВО
5
Танковые двигатели. Дизельные
6
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
7
СВО. Инженерные войска
8
Военная приемка во Вьетнаме
9
Народный ОПК
10
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 