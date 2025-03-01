Эксперт назвал скандал в Белом доме катастрофой для Зеленского и Европы

Публичный скандал в Белом доме является самой настоящей катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского и его союзников в Европе. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Это был публичный скандал. При определенных обстоятельствах можно было бы как-то все это сгладить, спустить на тормозах, но (это произошло - Прим.ред.) в публичном пространстве, перед журналистами. Это просто самая настоящая катастрофа для господина Зеленского и для его союзников в Западной Европе. Ну и у американской правящей элиты укрепилась убежденность в том, что с этими людьми на Украине просто невозможно иметь дело», - объяснил специалист.

Он также добавил, что американцы уже начинают говорить об отмене военной помощи Украине.

«Что без этой помощи будет делать киевский режим совершенно непонятно, потому что помощи европейских стран явно не хватит», - добавил Батюк.

Ранее политолог Наталия Елисеева предположила, что публичная выволочка Зеленского могла быть подготовлена заранее. По словам эксперта, конфликт на первый взгляд кажется спонтанным, однакро есть ряд фактов, говорящих об обратном.