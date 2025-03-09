Джефф Монсон назвал секрет успеха российских бойцов ММА

Секрет успеха российских бойцов ММА заключается в сильной отечественной школе борьбы - дзюдо и самбо в особенности - с мощными традициями, рассказал в беседе со «Звездой» боец ММА американского происхождения Джефф Монсон.

«Уже давно, примерно в 2014-м году, когда я только переехал в Россию, я смотрел бои российских парней и предсказал, что здесь много будущих чемпионов... Я считаю - будущее в ММА именно за русскими», - сказал он.

Боец также поздравил с победой в бою россиянина Магомеда Анкалаева, который стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, и всю страну в целом, назвав спортсмена гордостью России.

«Думаю, что теперь победы пойдут одна за другой. И я, конечно, же хочу поздравить его - нового чемпиона! И всю Россию. Он - гордость России. Мы гордимся за него, а он делает нас всех гордыми за Россию», - заключил Монсон.

Напомним, бой Анкалаева и бразильца Алекса Перейры состоялся в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе. Наш боец стал первым российским чемпионом UFC в полутяжелом весе.

По словам тренера смешанных единоборств Тараса Кияшко, россиянин отработал четко, хотя его победа не понравилась президенту UFC Дане Уайту.