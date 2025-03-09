Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Россиянин Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Турнир UFC 313 состоялся в ночь на воскресенье, 9 марта, в Лав-Вегасе и завершился со счетом 49:46, 48:47, 48:47. Поединок продолжался пять раундов.

Анкалаева признали победителем единогласным решением судей. Тем самым Россия получила своего первого чемпиона UFC в полутяжелом весе и пятого чемпиона UFC в целом. При этом россиянин стал первым отечественным бойцом, который смог победить действующего чемпиона UFC.

Напомним, Анкалаеву 32 года, он родился в Махачкале и является мастером спорта России международного класса по смешанным боевым единоборствам. На момент боя с Перейрой россиянин занимал первую строчку в рейтинге UFC в своей весовой категории.