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Тренер Кияшко объяснил победу Анкалаева над Перейрой на турнире UFC

Поединок состоялся в ночь на 9 марта, по его итогам Анкалаев стал первым россиянином, получившим звание чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Елизавета Кондрикова 2025-03-09 10:58:32
© Фото: IMAGO, Louis Grasse Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Противник россиянина Магомеда Анкалаева бразилец Алекс Перейра не дрался и не использовал свои лучшие качества во время боя, в то время как российский чемпион отработал четко и показал, что ничем не уступает сопернику, прокомментировал в беседе со «Звездой» победу Анкалаева тренер смешанных единоборств Тарас Кияшко.

«Магомед молодец. Четко отработал, видно было, что Перейра сделал ошибку, что, как и многие ударники, когда дерутся, - они ждут борьбы. Поэтому Перейра и проиграл, он не дрался и не использовал свои лучшие качества, а все время ждал», - сказал тренер.

По его словам, трудно сказать, кто будет следующим противником Анкалаева, однако Кияшко отметил, что решения UFC зачастую связаны с шоу.

«У UFC решения зачастую бывают не со спортивной составляющей, а связаны с шоу, кто сможет больше продать бой, какой поединок будет более зрелищный», - добавил он.

При этом итог боя не понравился президенту UFC Дане Уайту, отметил Кияшко, тот «был недоволен» победой россиянина.

Напомним, поединок состоялся в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, Анкалаева признали победителем единогласным решением судей. Тем самым Россия получила своего первого чемпиона UFC в полутяжелом весе.

#Лас-Вегас #наш эксклюзив #UFC #поединок #тарас кияшко #магомед анкалаев #чемпион в полутяжелом весе
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